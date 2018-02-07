Eyercioğlu: Biz bu hale nasıl geldik?

YENİ MESAJ/MALATYA

Yeni mesaj gazetesi tarafından Malatya'da düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumunda Suriye gündemi değerlendirildi.

Konuşmacılardan Gaziantep Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu Suriye tarafından Kilis ve Afrin'e atılan roketlere dikkat çekti. "Hemen yanı başımızda Kilis'te, Reyhanlı'da, Kırıkhan'da vatandaşlarımız evinde oturduğu yerde başımıza ne zaman bir bomba düşecek diye bekliyorlar" diyen Profesör Eyercioğlu şöyle devam etti: "Oradaki psikoloji çok enteresan, ıslıklar çalarak bir şey geçiyor, arkasından bir gümbürtü kopuyor, çıkıyorsunuz ve acaba kimin evine düştü diye bakıyorsunuz, manzara bu. Biz buraya nasıl geldik sorusu mutlaka sorulmalı ve her birimiz burada benim ne kadar hissem var diye kendimizi bir muhasebeye çekmeli. Çünkü o cephe artık geriye doğru genişleyebilir. Zira Prof. Dr. Haydar Baş'ın yıllardan beri söylediği bir şey var, 'Okyanus ötesindekiler bu coğrafyayı kendilerine vatan yapma niyeti ile buraya geliyorlar' diyor. Bu adamlar buraya geçici bir dönem için gelmiyor. Bu coğrafyayı kendilerine vatan yapmak için geliyorlar. Onun için vatan nedir sorusu ve Atatürk Vatandır sloganı milleti ayıktırmak için söylenmiş belki de en son cümledir."

Atatürk dinsiz fitnesi yeşertildi

“ABD bu coğrafyayı kendine vatan yapmak istiyor” diyen Prof. Dr. Eyercioğlu, Ortadoğu’da bağımsızlığını kaybetmiş ülkelerin durumuna dikkat çekti ve Atatürk'ün bu ülkeye yaptığı hizmeti anlattı.

Eyercioğlu, "Nasıl olur ki biz bu vatanı kurtaran ve bize emanet eden bir insana, Mustafa Kemal'e düşman kesiliriz? Bunu anlamak mümkün değil, ama gerçekleşen hadise bu. Atatürk dinsizdir diye ortaya konan bir fitne maalesef yeşertildi. Gençler yaşadıkları ülkenin nimetlerini yerken o nimetleri kendisine sunanlara en büyük vefasızlığı yapar hale geldi" dedi.

‘Gözümüzü, kulağımızı kapatırsak…

Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu Malatya'daki konuşmasına şu çarpıcı sözlerle devam etti: "Şimdi bakıyoruz; yanı başımızda Irak. Şöyle bir düşünün kaç yıldan beri Irak'ta savaşsız bir gün geçmedi. 80’lerde İran savaşı ile başlayan süreç hala devam ediyor. Yani bugün 40 yaşına gelmiş bir Iraklı savaşsız bir gün görmedi, kansız bir gün yaşamadı. Irak böyle de Libya, Yemen, Afganistan ve Suriye böyle değil mi? Peki Türkiye'nin ne farkı var? Adım adım geliyor. Bugün Kilis'in, Reyhanlı'nın başına düşen bombaların yarın Malatya'ya düşmeyeceğinin garantisi nedir? Biz Prof. Dr. Haydar Baş'ın önümüze koyduğu bu kadar açık ve yalın adreslere hala gözümüzü, kulağımızı kapatırsak inanın şu salona geldiğimiz gibi daha gelemeyiz, evimizde oturduğumuz gibi oturamayız, çoluk çocuğumuzla bir sofrada buluşamayız. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşiyor."