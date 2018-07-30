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Eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
Eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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