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Ezan yasak şofar serbest!

İsrail, Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini duyuran "Şofar" adlı alete üflenerek çıkarılan sesi, “ezan yasağı” olarak bilinen yasa tasarısının dışında tutacak.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:59
Ezan yasak şofar serbest!

İsrail'in, Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini duyuran "Şofar" adlı alete üflenerek çıkarılan sesi, "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısının dışında tutacağı bildirildi. İsrail devlet radyosu, Müslümanların tepkisini çeken, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemelerin pazar günü bakanlar kurulu toplantısında yapılacağını duyurdu.

Bu yeni düzenlemeyle, Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini bildiren "Şofar" adlı alete üflenerek çıkarılan sesin, "gürültü kirliliğine" neden olduğu iddia edilen ezanın aksine tasarının dışında tutulacağı ifade edildi.

İsrail Bakanlar Kurulu "gürültü kirliliği" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasını yasaklayacak tasarıyı onaylamasına rağmen ülkedeki bazı siyasi partilerin çekincelerinden dolayı tasarı parlamentoya sunulmamıştı. Filistin'deki Müslümanlar ise söz konusu tasarıya tepki gösteriyor. Tasarının iptal edilmesi gerektiğini belirten Filistinli alimler, yasalaşması durumunda uygulamayacaklarını açıklamışlardı.

İsrail cezaevini bastı

İsrail özel kuvvetleri, Nefha Cezaevi'ne baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara işkence yaptı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı (FKÖ) Esir İşleri Kurulu, İsrail özel kuvvetlerinin Nefha Cezaevi'ne baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara karşı ihlallerde bulunduğunu duyurdu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail özel kuvvetleri, Nefha Cezaevi'ndeki bir koğuşa baskın düzenleyerek, Filistinli esirleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Esirler, aşağılanarak çıplak bir şekilde koğuştan çıkartılıp soğuk havada dışarıda bekletildiler. Koğuştaki eşyalar tahrip edildi." denildi.

Açıklamada, Nefha Cezaevi'ndeki bu ihlaller kınanarak, tüm ilgili kurumlara Filistinli tutukluların korunması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

AA

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