F-16 pilotları FETÖ'cü çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin mahrem yapılanması ve örgüt üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında hazırlanan "Mahrem imamlar" iddianamesinde, terör örgütünün, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yapılanmasına çok önem verdiği vurgulanarak son yıllarda F-16 pilotu olan subayların neredeyse tamamının örgüt üyesi oldukları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianamede, örgütün "mahrem hizmetlerden" saydığı askeriye yapılanması irdelendi. Örgütün, komutanlıkları kendi içerisinde bölgelere ayırdığı, her komutanlığın bir "müdür"ünün bulunduğu, bu müdüre bağlı "müdür yardımcıları", müdür yardımcılarına bağlı "öğretmen" grupları, öğretmenlere bağlı ise "öğrenciler" yani subayların yer aldığı aktarılan iddianamede, müdürlerin tüm sorumluluk bölgesini denetleme ve kontrol etme yetkisi bulunduğu, müdür yardımcılarının haftalık toplantılar düzenlediği, bu toplantılara tüm öğretmenlerin katıldığı, öğretmenlerin öğrenci subaylardan aldığı himmet adı altındaki aidat ve bilgileri müdür yardımcısına bu toplantılarda verdikleri tespit edildi.

Bu bağlamda yapılan soruşturma sonunda, örgütün TSK'da sivil yapılanmanın dışında farklı bir yapılanmaya gittiği, tamamen hücre çalışması yapılarak birbirinden habersiz ve bağımsız üniteler oluşturulduğu tespitleri yer aldı.

FETÖ'cü avukatlara operasyon

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün avukatlık yapılanmasına dahil olduğu ileri sürülen 80 avukatla ilgili gözaltı kararı aldı. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan baskınlarda 35 avukat gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Zaman Gazetesi ve Bank Asya ile Akın İpek, Hidayet Karaca, Erhan Tuncel ve Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı gibi eski emniyet müdürlerinin avukatları da bulunuyor.