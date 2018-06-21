F-35'ler 2020'ye sarktı

Türkiye'nin üretiminde yer aldığı F-35 projesinde işler sarpa sarıyor. ABD uçakların teslimini Türkiye'nin Rusya'dan almak için anlaşma yaptığı S-400 füzelerinden vazgeçmesine ve FETÖ'cü papaz Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmesi şartlarına bağladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise katıldığı bir TV programında F-35'lerin teslimatına ilişkin, "Uçak teslimatı yapılacak. Fakat ondan sonra 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi de 2020 yılında olacak. Bunlar tamamen önceden belirlenen takvim çerçevesinde" dedi. Oysa daha önce uçakların 2019'da geleceği açıklanmıştı.

Türkiye proje ortağı

Bakan Çavuşoğlu, F-35 programının ortaklarından birisi olunduğunu, 1999'dan bu yana Türkiye'nin işin içinde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin üretim konusunda da işin içinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiştir, parasını zamanında ödemiştir. İkincisi Türkiye çaresiz değil yani alternatifsiz değil. Biz elbette ABD'den F-35'leri almak isteriz. O sebepten biz anlaşma imzaladık. Ama en kötü senaryoyu konuşuyoruz. Olasılıklarla konuşmayı fazla sevmem ama en kötü senaryoda da Türkiye kendi başının çaresine bakar. Fark etmez. Rus olur, Avrupa'dan olur. Fransa'dan olur. Yani bir ülke vermiyorsa diğer seçeneklere bakarız" dedi.

Kullanılması da mümkün değilmiş

Öte yandan ABD merkezli The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda Türkiye'nin, ABD'den teslim alması gereken beşinci nesil F-35 uçaklarını, bazı eksik sistemler nedeniyle kullanamayacağı iddia edildi.

The Drive dergisinde Joseph Trevithick imzasıyla yayınlanan bir yazıda, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Türk mevkidaşlarına, "F-35 uçaklarını teslim alsalar bile bu uçakların hiçbir zaman çalışabilir hale gelmeyeceğini söylediğine ilişkin doğrulanmamış söylentiler olduğunu" belirtiliyor.

HABER MERKEZİ