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F-35'ler Türkiye'ye geliyor geliyor mu?

Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35A savaş uçağının test görüntüleri paylaşıldı. Diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl Eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
F-35'ler Türkiye'ye geliyor geliyor mu?

Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçaklarının ABD'deki testleri devam ediyor.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye için üretilen ilk F-35A uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışına ait görüntüleri yayınladı. İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının haziranda ABD'deki törenle yapılması planlanıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl Eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak. F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek.

Uçağın özellikleri

Tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek taarruz uçağı, hava-yer taarruz, keşif, taktik ve savunma gibi çok maksatlı görevleri düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı olarak dikkati çekiyor.

Uçaklar, konvansiyonel (yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine inebilen (F-35C/CV) olmak üzere üç versiyonda üretiliyor. Programda Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka, diğer katılımcı ülkeler olarak yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2018 18:23
Anahtar Kelimeler:
JetUçakTürkiyeF-35ABD
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