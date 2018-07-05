F-35 mi Su-57 mi hangisi daha iyi?

ABD'nin Türkiye ve Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleri anlaşması imzalanması nedeniyle Ankara'ya F-35 tehdidinde bulunması sonrası gündeme gelen Su-57 savaş uçağının fiyatı hakkında Moskova'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Havacılık Sanayii Konseyi üyesi Vladimir Gutenev, Su-57'nin ABD'li muadilleri F-35 ve F-22'den 2.5 kat daha ucuz olduğunu belirtti.

Gutenev, "Hiç kuşku yok ki, 5. nesil savaş uçağı, ABD'li F-35 ve F-22 ile rekabet halinde ancak tamamen benzer özelliklere sahip muadillerinden 2.5 kat daha ucuz. Su-57, manevra kabiliyeti gibi bazı göstergelerde de ABD'li muadillerinin ilerisinde" ifadelerini kullandı. Açık kaynaklarda yer alan verilere göre F-22'nin değeri 146.2 milyon dolarken, F-35'in fiyatı paket özelliklerine bağlı olarak 83-108 milyon dolar arasında değişiyor.

HABER MERKEZİ