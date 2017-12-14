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‘Facebook Kudüs anketini engelledi’

İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ), "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini bildirdi

14 Aralık 2017 Perşembe 17:15
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‘Facebook Kudüs anketini engelledi’

İKGF-Dİ açıklamasında, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cuneydi'nin, 25'e yakın silahlı İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafın anket kapağı olduğu sayfanın engellenmesinin ve demokratik değerler çerçevesinde ifade hürriyetinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Facebook'un tavrının sosyal medyada protesto edildiği ifade edilen açıklamada, İKGF-Dİ tarafından Facebook yönetimine, açıklama için resmi başvuru yapıldığı da bildirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
İslam Konferansı Diyalog Ve İşbirliği Gençlik ForumuKudüsAnketIçerik
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