Facebook'tan çifte standart

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Facebook Küresel Politika Yönetimi Direktörü Monika Bickert ve Facebook Terörle Mücadele Politikaları Müdürü Brian Fishman, sosyal medyanın teröristlerin sesinin duyulduğu bir alan olmaması gerektiğini savunanlarla aynı fikirde olduklarını öne sürdü.

Konuya ilişkin ortak makale kaleme alan Bickert ve Fishman, terör örgütlerine karşı uygulamaya başladıkları yeni yöntemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bizim bu konudaki duruşumuz oldukça net: Facebook’ta terörizme kesinlikle yer yok. Teröristlerden ve terörü destekleyen paylaşımlardan haberdar olduğumuz anda bunları kaldırıyoruz.

• Yapay zekâ: Bugün terör nedeniyle sildiğimiz hesapların çoğunu biz tespit ediyoruz. Yine de terör barındıran içeriklerin Facebook’ta yayılmasını durdurmak için teknolojiyi, özellikle de yapay zekâyı daha iyi kullanabileceğimizi biliyoruz. Her ne kadar teröre karşı yapay zekâ kullanımımız henüz yeni olsa da, bu teknoloji şimdiden potansiyel terör propagandalarını ve hesapları Facebook’tan uzak tutma konusundaki yöntemlerimizi değiştirmeye başladı bile. Şu anda en yeni teknolojilerimiz DAEŞ, El-Kaide ve bunların üyeleri ile ilgili terör içerikleriyle mücadeleye odaklanmış durumda ve zaman içinde bunu diğer terör örgütlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi umuyoruz.

DEAŞ videoları anında silinecek

• Görüntü eşleştirme: Biri terör içerikli bir fotoğraf veya videoyu yüklemeye çalıştığında, sistemlerimiz bu görüntünün daha önce bilinen bir terör fotoğrafı veya videosu ile eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyor. Bu, örneğin eğer daha önce DAEŞ’ten bir propaganda videosunu kaldırdıysak, farklı hesapların aynı videoyu sitemize yüklemesini engelleyebileceğimiz anlamına geliyor.

• Dil tanıma: Yakın zamanda yapay zekâ kullanarak teröre özendiren metinleri anlamak için testler yapmaya başladık. Şu anda DAEŞ ve El-Kaide gibi terör gruplarını övdüğü veya desteklediği için kaldırdığımız metinleri analiz etmek için testler yapıyoruz ve böylece terör propagandası yapma potansiyeli olan içerikleri belirlemek için metne dayalı bazı göstergeler geliştirmeyi umuyoruz.

• Terör topluluklarını kaldırma: Teröristlerle ilgili yapılan çalışmalardan, bu kişilerin gruplar halinde radikalleşmeye ve aksiyon almaya meyilli olduklarını biliyoruz. Bu çevrimdışı eğilim, çevrimiçi ortam için de geçerli. Terörü destekleyen sayfalar, gruplar, paylaşımlar ya da profiller belirlediğimizde - yine algoritmalar yardımıyla - bunları kullanarak terörü destekleyen benzer içerikleri belirlemeye çalışıyoruz.

• Tekrarlama: Mükerrer suçlular tarafından açılan yeni sahte hesapları saptama konusunda da oldukça hızlandık. Bu sayede terörden sabıkalı hesapların Facebook’ta bulunma sürelerini ciddi ölçüde azaltabiliyoruz.

WhatsApp da dahil edildi

• Platformlar arası işbirliği: Teröristlerin Facebook uygulama ailesinin hiçbirinde bulunmasını istemediğimiz için, WhatsApp ve Instagram da dâhil olmak üzere tüm platformlarımızdaki terörist hesaplarla ilgili aksiyon almamızı sağlayacak sistemler üzerinde çalışmaya başladık. Verdiği hizmetin bir parçası olarak sınırlı veri toplayan bazı uygulamalarımız nedeniyle tüm uygulama ailemiz arasında veri paylaşımı yapabilme kabiliyeti, tüm platformlarımızı güvende tutma mücadelemizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

• Terör ve güvenlik uzmanları: Geçen yıl terörle mücadele uzmanları ekibimizi ciddi ölçüde genişlettik. Facebook’ta 150’den fazla kişi sadece veya öncelikli olarak terörle mücadeleden sorumlu olarak çalışıyor. Bu ekip, terörle mücadele uzmanı akademisyenler, eski savcılar, eski emniyet teşkilatı yetkilileri ve analistleri ve mühendislerden oluşuyor. Sadece bu uzmanlaşmış ekipte bile neredeyse 30 ayrı dil konuşuluyor."