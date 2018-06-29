Facebook yeni güncellemeler yaptı

Yeni güncellemelerle platformdaki sayfaların ve reklamların şeffaflığını artırarak olası kötüye kullanımları önlemeyi amaçlayan Facebook, yeni güncellemeler açıkladı. Facebook’taki reklamların büyük bir çoğunluğu, yeni müşterilere ulaşmak isteyen küçük işletmeler, önem verdikleri konularla ilgili bağış toplamak isteyen topluluklar gibi meşru kuruluşlar tarafından veriliyor. Ancak ürünlerinin kötü aktörler tarafından suiistimal edilebileceğinin de farkında olan Facebook, bazı değişiklikler yaptı. Buna göre; artık size gösterilmiyor olsa dahi bir sayfanın Facebook, Instagram, Messenger ve Facebook’un iş ortakları ağında yayınladığı tüm aktif reklamları görebileceksiniz.

Bunun için Facebook’a giriş yapıp herhangi bir sayfayı ziyaret etmeniz ve “Bilgi ve Reklamlar” sekmesine tıklamanız yeterli olacak. Burada o sayfanın yayında olan tüm reklamlarının bir kopyasını görecek ve “Reklamı şikayet et” seçeneği ile şüpheli gördüğünüz reklamları Facebook’a bildirebileceksiniz. Ek olarak artık reklam veren ya da vermeyen tüm sayfalarla ilgili, sayfada yakın zamanda yapılan isim değişiklikleri ve sayfanın oluşturulduğu tarih gibi daha fazla bilgi kolayca edinilebilecek. Söz konusu bilgilere önümüzdeki haftalarda daha fazlası da eklenecek. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

