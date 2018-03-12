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Facia... Özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre Başaran Holding'e ait özel uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü belirtti

12 Mart 2018 Pazartesi 13:36
Facia... Özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şerce OMSJ Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait 'TC-TRB' kuyruk tescilli 2001 yapımı 'Canadair CL-600' tipi özel jetin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçağın, pilotun 'teknik arıza' çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştüğü netleşti.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre Başaran Holding'e uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Halidi, ayrıca uçağın dağa çarpmasıyla yandığını belirterek, kazazedelerin cesetlerinin belirlenmesi için DNA testine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bu arada uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri de helikopterle dağdan indirildi. Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, Pazartesi gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştığını, dağcılardan oluşan timin 8 cesedi teşhis ettiğini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini, 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD heyeti bölgede

Bu arada Türkiye'den Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gitti.

Parti dönüşü facia

Kazada hayatını Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran, geçen ay bir dergiye röportajda, “Araştırmacı kişiliğimi ve enerjik tavrımı her yaptığım işte sergilerim. Genel olarak sorumluluk almayı ve öğrenmeyi seven biriyim.

Bunu iyi bir avantaj olarak görüyorum" diye kendini anlatmıştı. Mina Başaran, başarılı iş kadını olmak isteyen kadınlara daha çok kendi ayakları üzerinde durabilen, değer yaratan, güvenilen, yenilikçi, aynı zamanda cesaretli bireyler olmayı hedeflemelerini tavsiye etmişti.

Kazada kadın pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet'in yanı sıra bir hostes Eda Uslu, Mina Başaran ve bekârlığa veda partisi için Dubai'de kendisine eşlik eden 7 arkadaşı hayata veda etti. Başaran, 14 Nisan'da İşadamı Murat Gezer ile evlenecekti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
İranUçak KazasıTürkiye
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