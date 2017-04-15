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Faciadan kıl payı dönüldü

Samsun’da seyir halindeki TIR’ın dorsesinden düşen ve hızla karayoluna sürüklenen iş makinesi paniğe neden oldu

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Faciadan kıl payı dönüldü
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri mevkii Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan yukarı çıkan TIR’ın dorsede bulunan iş makinesi kayarak yola savruldu. Rampadan kontrolsüz bir şekilde hızla yola kayan iş makinesi büyük paniğe yol açtı. Trafiğin yoğun olduğu karayoluna inen iş makinesi, refüjde bulunan ferforjeleri kırarak yolun karşısına geçti. Yürekleri ağza getiren kazada iş makinesi, yoldan geçen başka bir TIR’a çarparak durabildi. 
Kazada hafif yaralanan tır şoförü Murat M., özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol tamamen trafiğe kapanırken olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Faciadan Kıl Payı Dönüldü
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