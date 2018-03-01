Facianın üzerinden 60 yıl geçti

1 Mart 1958 Cumartesi günü, İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebelerinden oluşan Üsküdar Vapuru şiddetli fırtınanın etkisiyle battı ve çoğu öğrenci yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar 270 ölü açıklasa da hiç bulunamayan onlarca kişi olduğu ve gerçek sayının 400-500 dolaylarında olduğu iddia edilir. Kazadan kurtulabilen kişi sayısı ise yalnızca 40 kişiydi.