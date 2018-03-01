1 Mart 1958 Cumartesi günü, İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebelerinden oluşan Üsküdar Vapuru şiddetli fırtınanın etkisiyle battı ve çoğu öğrenci yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar 270 ölü açıklasa da hiç bulunamayan onlarca kişi olduğu ve gerçek sayının 400-500 dolaylarında olduğu iddia edilir. Kazadan kurtulabilen kişi sayısı ise yalnızca 40 kişiydi.
Facianın üzerinden 60 yıl geçti
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen 1 Mart 1958'deki Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden öğrenciler, facianın 60. yıldönümünde törenle anıldı
01 Mart 2018 Perşembe 17:27