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Facianın üzerinden 60 yıl geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçen 1 Mart 1958'deki Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden öğrenciler, facianın 60. yıldönümünde törenle anıldı

01 Mart 2018 Perşembe 17:27
Facianın üzerinden 60 yıl geçti

1 Mart 1958 Cumartesi günü, İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebelerinden oluşan Üsküdar Vapuru şiddetli fırtınanın etkisiyle battı ve çoğu öğrenci yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklar 270 ölü açıklasa da hiç bulunamayan onlarca kişi olduğu ve gerçek sayının 400-500 dolaylarında olduğu iddia edilir. Kazadan kurtulabilen kişi sayısı ise yalnızca 40 kişiydi.

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CuhmuriyetTarihiKazaDenizÜsküdar Vapuru FaciasıöğrenciTören
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