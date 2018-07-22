Faizler yine artacak!

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 75 baz puan ve üzerinde artırabileceğini öngörüyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, Haziran ayında fiyatlama baskısı açısından önemli gösterge olduğunu düşündüğü hizmet fiyatlarının hem yıllık artışının, hem de üç aylık trendinin sert yükseliş gösterdiğini hatırlattı.

Bunun da enflasyonda belirgin bozulma eğilimine işaret ettiğini söyleyen Işık, "Merkez Bankası Nisan-Haziran aylarında 5 puanlık güçlü faiz artışı yapmış olmakla birlikte, enflasyon görünümünün bu kararlar alınırken öngörülenden bile daha kötü olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda da PPK toplantısında 75-100 baz puanlık daha artırım olacağını düşünüyorum" dedi.

Piyasa ekonomi politikasını bekliyor

Işık, ayrıca piyasaların şu andaki ana gündem maddesinin gelecek dönemde uygulamaya konulacak ekonomi politikası çerçevesi olduğunu vurguladı. Bu açıdan, faiz kararının aynı zamanda gelecek dönemde para politikası yaklaşımı konusunda da gösterge olacağını ifade eden Işık, bu yüzden faiz artırım kararının hem kur, hem de uzun vadeli faizlere olumlu etkisi olacağını dile getirdi. Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Sözer de yakın zamanda açıklanacak piyasa dostu ekonomi politikaları ile risk priminin düşebileceğine inandıklarını belirtti.

Sözer bununla birlikte halihazırda zayıf TL'ye ve enflasyon beklentilerindeki bozulmaya önlem olarak TCMB'nin politika faizini 75 baz puan artırmasının makroekonomik istikrar açısından yararlı olacağını ifade etti. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 16.5'ten yüzde 17.75'e yükseltilmişti ancak Hazine son bir ay içindeki borçlanmalarını yaklaşık yüzde 20 faizle yapmıştı. HABER MERKEZİ/AA

Endişeler yoğunlaştı

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise son dönemde ise yatırımcılar nezdinde, Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarda birikmiş sorunlarına orta vadede çözüm getirebilecek politikaların oluşturulup oluşturulamayacağına, daha kısa vadede ise TCMB'nin bağımsız ve piyasa dinamiklerinin gerektirdiği adımları atıp atamayacağına dair endişelerin hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını ifade etti.

Kanlı, Temmuz ayında çok endişe verici biçimde bozulan enflasyon görünümü ve piyasalardaki güven kaybının TCMB'nin en az 100 baz puanlık faiz artışını gerekli kıldığını söyledi.

