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Faraşin Yaylası umut getirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, başarılı terör operasyonları sonrası "huzur yaylası" oldu

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:01
Faraşin Yaylası umut getirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, başarılı terör operasyonları sonrası "huzur yaylası" oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayla yasaklarının kaldırılacağını müjdelemesinin ardından terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir süredir uygulanan yasaklar da sona erdi.

Hayvan yetiştiricileri, güvenlik sebebiyle gidemedikleri, terör operasyonları ile huzurun tesis edildiği yaylalara uzun bir aranın ardından tekrar kavuştu. Bu yaylalardan biri de Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası. Bölgedeki terör olayları nedeniyle uzun yıllar hayvancılığa kapatılan Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'nda, güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları sonrası huzur hakim oldu.

Yasağın kalkmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıkan besiciler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunan, temiz havası ve geniş otlaklarda hayvanlarının bakımını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Koyun ve kuzu seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı yaylaya çıkan Şırnaklı besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "300 koyun projesi"nin de uygulanmasıyla çifte sevinç yaşadı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yaptığı açıklamada, terör operasyonlarda sağlanan başarının ardından kapalı olan yaylaları, meraları halkın hizmetine açtıklarını söyledi.

"Daha önce kapalı olan yayla ve meralardan vatandaşlarımız hayvanlarını otlatmak için istifade edebilecekler" diyen Aktaş, yaylaların terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için kullanıma kapatıldığını hatırlattı. AA

Anahtar Kelimeler:
Faraşin
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