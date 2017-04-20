Feci kazada bir aile yok oldu

Gaziantep-Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden Hasan Koca idaresindeki 27 UY 894 plakalı araç, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu ters istikametten gelen Burak K.'nın kullandığı 27 LB 409 plakalı ciple çarpıştı, ardından ise Mustafa D hakimiyetindeki 01 BK 661 plakalı otomobil ile Abdullah A. idaresindeki 63 E 3318 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan 5 kişi feci şekilde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Aynı araçta bulunan Furkan ve Buğlem Torun kardeşler kazada yaşamını yitirdi, cenazeleri ise aynı tabuta konuldu.

Kazada ölenlerden bazılarının çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı fırladığı görülürken, bazıları ise araçta sıkıştı. Araca sıkışan ölü ve yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, cenazeler ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İki kardeşi aynı tabuta koydular

Kazada aynı otomobilde bulunan 6 yaşındaki Buğlem Torun ile 1 yaşındaki Furkan Torun feci şekilde yaşamını yitirdi. Kimlikleri belirlenen Buğlem ve Furkan Torun kardeşlerin cansız bedenleri, jandarma ekipleri tarafından aynı tabuta konuldu. Aynı tabuta konulan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı kazada 2 çocuğunu ve eşini kaybetti

Feci kazada, 27 UY 894 plakalı aracın sürücüsü Hasan Koca (41) ile aynı araçta bulunan Sinan Torun, 1 yaşındaki oğlu Furkan Torun, 6 yaşındaki kızı Buğlem Torun ve 59 yaşındaki Sevim Torun hayatını kaybetti. Kazada sürücü Hasan Koca'nın eşi Sema Koca ile Buğlem ve Furkan kardeşlerin annesi Nuriye Torun, cip sürücüsü Burak K., cipte bulunan Recep Sunar ve diğer araçta bulunan Ömer Arslan yaralandı.

Aynı kazada, eşini, kayınvalidesini ve 2 çocuğunu kaybeden 30 yaşındaki Nuriye Torun ile ölen sürücünün eşi Sema Torun, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşlerini kazada kaybeden kadınların yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İHA