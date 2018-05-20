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FETÖ'cü eski kaymakam kaçamadı

Kuşadası'nda aralarında FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp'in de bulunduğu 12 kişi, tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

20 Mayıs 2018 Pazar 17:54
FETÖ'cü eski kaymakam kaçamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp'in ve aranan örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isterken yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Güvercinada açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durduruldu. Teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 kişi, sahil güvenliğin teknesine alınarak karaya getirildi.

İhraç edilmişti

Kimlik sorgusunda aileleriyle birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H, meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K, meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T, örgüt üyesi olmak suçundan aranan ev hanımı A.D, meslekten ihraç edilen Kredi Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. gözaltına alındı.
 

Anahtar Kelimeler:
FetöKaymakam
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