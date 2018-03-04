Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
banner138

FETÖ'cü savcının 15 Temmuz trafiği iddianamede

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "A takımı"nda yer aldığı belirtilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışı trafiği dikkati çekti

04 Mart 2018 Pazar 17:40
FETÖ'cü savcının 15 Temmuz trafiği iddianamede

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "A takımı"nda yer aldığı belirtilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışı trafiği dikkati çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Durnagöl hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde bulunduğu 16 Temmuz 2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.51'de Marmaris Deniz Limanı'na geldiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer verildi. AA

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzSavcıFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BELDELER ÜÇLENDİ
BELDELER ÜÇLENDİ
Küresel ticaret savaşları kapıda
Küresel ticaret savaşları kapıda
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
Esnafın başı dertte!
Esnafın başı dertte!
Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte
Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
Boşanma vakaları patladı
Boşanma vakaları patladı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim