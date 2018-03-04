FETÖ'cü savcının 15 Temmuz trafiği iddianamede

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "A takımı"nda yer aldığı belirtilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışı trafiği dikkati çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Durnagöl hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde bulunduğu 16 Temmuz 2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.51'de Marmaris Deniz Limanı'na geldiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer verildi. AA