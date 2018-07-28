FETÖ'cüler ABD’de krallar gibi yaşıyor

Nakıboğlu ailesinin birçok üyesi Türkiye’de tutuklu yargılanırken, Amerika’ya kaçan firari FETÖ’cülerin San Mateo kentinde yaşadıkları Pasifik Okyanusu yakınındaki kanal manzaralı lüks konutları ve kullandıkları son model Mercedes arabaları objektiflerine yansıdı. FETÖ’nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika’ya kaçmıştı.

Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu. Türkiye’deki yargılama sürecinde, Nakıboğlu aile üyeleri tarafından Naksan Holding üzerinden gayri resmi hesaplardan FETÖ’ye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı belirlenmişti. ABD’de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin “Bay Area” bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2.5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

AA