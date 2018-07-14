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FETÖ'cüler firarda... İşte o liste!

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar ve davalar kapsamında örgütün elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan, İsmail Büyükçelebi, Adil Öksüz ve iş adamı Hamdi İpek Akın'ın yanı sıra çok sayıda FETÖ'cü firari durumda

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:37
FETÖ'cüler firarda... İşte o liste!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan birçok isim, hayatını saklanarak ya da yurt dışında firari olarak sürdürüyor. Firari isimlerin başında yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde yaşayan örgütün elebaşı Fetullah Gülen geliyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin talimatını da verdiği belirlenen Gülen'e yönelik "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" gibi pek çok suçtan açılmış davalar bulunuyor.

Gülen'in iadesi için Türkiye, ABD adli mercilerine iade taleplerini iletti. Darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği tespit edilen sivil imamlardan eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz de firari FETÖ'cüler arasında bulunuyor. Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu iddia ediliyor.

Örgütün finans işlerini yürütüyor

FETÖ'nün ikinci adamı olarak bilinen ve Gülen'in ardından örgütün başına geçecek isimler arasında sayılan Abdullah Aymaz da firari örgüt mensupları arasında yer alıyor. Gülen'in en yakınındakilerden olan Aymaz, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisinin yazarlarındandı.

Örgütün bir diğer önemli ismi Mustafa Özcan da FETÖ çatı davasında yargılanıyor. Kazakistan'da olduğu belirlenen Özcan, Gülen ve Aymaz ile emniyetin "aranan teröristler" listesinde, kırmızı kategoride yer alıyor. Fethullah Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli olan Cevdet Türkyolu, Gülen'in sekreteri olarak biliniyor ve elebaşının görüşmelerini ayarlayarak, şahsi işlerini yerine getiriyor. Türkyolu'nun iadesi için ABD adli makamlarından talepte bulunuldu.

"FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan da önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçmıştı. 

Say say bitmiyor

FETÖ'nün istişare üyeleri Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kurucan, "Ergenekon" soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Muammer Akkaş da firari durumda.

Fikret Seçen, Cihan Kansız, eski savcı Mehmet Berk, Gülen'in avukatlarından Nurullah Albayrak, Adnan Şeker ve Talha Aksoy da firari durumda. Koza-İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, Aydoğan Vatandaş, Tarık Toros, kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski futbolcu ve eski milletvekili Hakan Şükür, eski Genel Müdürü Recep Uzunallı, eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Kerim Balcı, Adem Yavuz Arslan, Tuncay Opçin, Prof. Dr. Osman Özsoy, Emre Uslu, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz ile emniyet görevlileri Ali Özdoğan, Serhat Demir ve Enes Çiğci de firariler arasında yer alıyor?. 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.07.2018 20:32
Anahtar Kelimeler:
FetöFirar
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