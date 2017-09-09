FETÖ'cüler inkarda 'ağız birliği' etti

Ses ve görüntü kayıtları ile eski ifadelerini kabul etmeyen sanıkların, savunmalarını inkar taktiği üzerine kurdukları, sorulara genellikle "hatırlamıyorum" yanıtı verdikleri görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada 6 Eylül Çarşamba günü Akıncı Üssü 143. Filo'nun harekat subayı eski binbaşı Ali Karabulut savunma verdi. Darbe girişiminin planlanması ya da icrasında yer almadığını iddia eden Karabulut, üste belli bir zamana kadar kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini, bunların hiçbirinin kanunsuz olmadığını, darbeyle ilgili emir almadığı ve vermediğini ileri sürdü.

Karabulut'un ardından, hakim karşısına Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş çıktı. Darbeye hazırlık toplantıları yapan, darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktaran, pilotlara talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği iddia edilen ve evinde bir dolarlar bulunan Karakuş, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Dün görülen duruşmada son olarak, oğlu darbe girişimi sırasında İstanbul'dan komutanların Akıncı Üssü'ne kaçırılmasında görev yapan ve darbe sonrasında 17 Temmuz'da firari Adil Öksüz'e ait telefondan aranarak 3 kez görüşme yaptığı belirtilen sivil sanık Hasan Balcı savunmasını verdi. Oğlu Halil Burak Balcı'nın Akıncı Üssü'nden, Adil Öksüz'ün ise Kazan jandarma karakolundan Sincan Batı Adliyesine getirildiğini aktaran Balcı da inkar yolunu seçti. Duruşmalara, 15 Eylül'e kadar sanık savunmalarıyla devam edilecek. AA