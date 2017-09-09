Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

FETÖ'cüler inkarda 'ağız birliği' etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada beşinci hafta tamamlandı

Mehmet
Mehmet
09 Eylül 2017 Cumartesi 21:03
13 Okunma
FETÖ'cüler inkarda 'ağız birliği' etti

Ses ve görüntü kayıtları ile eski ifadelerini kabul etmeyen sanıkların, savunmalarını inkar taktiği üzerine kurdukları, sorulara genellikle "hatırlamıyorum" yanıtı verdikleri görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada 6 Eylül Çarşamba günü Akıncı Üssü 143. Filo'nun harekat subayı eski binbaşı Ali Karabulut savunma verdi. Darbe girişiminin planlanması ya da icrasında yer almadığını iddia eden Karabulut, üste belli bir zamana kadar kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini, bunların hiçbirinin kanunsuz olmadığını, darbeyle ilgili emir almadığı ve vermediğini ileri sürdü.

Karabulut'un ardından, hakim karşısına Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş çıktı. Darbeye hazırlık toplantıları yapan, darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktaran, pilotlara talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği iddia edilen ve evinde bir dolarlar bulunan Karakuş, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Dün görülen duruşmada son olarak, oğlu darbe girişimi sırasında İstanbul'dan komutanların Akıncı Üssü'ne kaçırılmasında görev yapan ve darbe sonrasında 17 Temmuz'da firari Adil Öksüz'e ait telefondan aranarak 3 kez görüşme yaptığı belirtilen sivil sanık Hasan Balcı savunmasını verdi. Oğlu Halil Burak Balcı'nın Akıncı Üssü'nden, Adil Öksüz'ün ise Kazan jandarma karakolundan Sincan Batı Adliyesine getirildiğini aktaran Balcı da inkar yolunu seçti. Duruşmalara, 15 Eylül'e kadar sanık savunmalarıyla devam edilecek. AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZOR KAPIŞMA
ZOR KAPIŞMA
'Astana Zirvesi final olacak'
'Astana Zirvesi final olacak'
Alman vekiller ziyarettten memnun
Alman vekiller ziyarettten memnun
Türk, Gürcü ve Azeri askerler Gürcistan'da dağ eğitimi aldı 
Türk, Gürcü ve Azeri askerler Gürcistan'da dağ eğitimi aldı 
Kan var huzur yok
Kan var huzur yok

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim