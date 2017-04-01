FETÖ'cülerin devlete faturası: 80 milyon lira

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM, TÜRKSAT, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına atılan bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, darbecilerin neden olduğu kamu zararı da gözler önüne serildi.

Buna göre, darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatlarıyla 15 Temmuz gecesi, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterler tarafından TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve civarı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binaları bombalandı.

FETÖ'cü pilotların attığı bombalar nedeniyle TBMM'de 19 milyon 472 bin 380, TÜRKSAT'ta 7 milyon 27 bin 655, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında 7 milyon 349 bin 500, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879, Polis Akademisi Başkanlığında 553 bin 420 lira olmak üzere toplam 80 milyon 744 bin 834 lira kamu zararı oluştu.



AA