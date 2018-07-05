FETÖ elebaşı boş durmuyor

Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildiği iddia edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Haziranın son haftası FETÖ/PDY'nin 18 ülkedeki sözde üst düzey üyeleri, bulundukları ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı. Toplantılardaki sorumlu kişiler, "Fetullah Gülen'den geldiğini" söyledikleri talimatları okudu. İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği talimatlar şunlar:

- "Bulunduğunuz ülkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek için o ülkeden evlenin.

- Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin.

- Yeni katılımlar bulmaya çalışın ve tarafımıza tabi talebelerimizi ülkenin konumuna göre rahatlatmaya çalışın.

- Kardeşlerimiz azami dikkat göstersinler. Devlet kurumlarından uzak dursunlar.

- Ülkeden ülkeye geçen kardeşlere her türlü yardımı yapın."

AA