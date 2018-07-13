FETÖ firarisi lüks içinde yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek, Londra’da rahat bir hayat sürüyor.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor.

Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.

Davaları kaybetti

İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding’e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.

Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

Öte yandan İngiltere'de 1993’den bu yana çeşitli vakıf, dernek ve okulları ile varlığını sürdüren FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün önemli isimleri için sığınak konumuma geldi.

FETÖ başta başkent Londra olmak üzere örgütlendiği kentlerde yerel siyasetçiler, akademisyenler ve STK mensuplarını etkinliklerine dahil etmeye çalışırken, internet üzerinden de propaganda faaliyetine devam ediyor.

15 Temmuz’un ardından İngiltere’de bir süre “yer altına” çekilen FETÖ, Zaman İngiltere adlı yayın organını kapatırken, Kuzey Londra’da bulunan gazete binası ile yanındaki Axis adlı eğitim vakfının kepenklerini indirdi. Gazetenin yerini farklı markalar altında internet yayınları alırken, Axis de kentin merkezinden biraz daha uzakta yer alan yeni bir binaya taşındı.

AA