FETÖ gündemi...

FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yönetici ve üyesi firari 24 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilecek.





BDDK'daki FETÖ'cülere "ByLock" iddianamesi



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalardan ilkini tamamladı.



Hazırlanan 62 sayfalık iddianame, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yönetici ve üyesi firari 24 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderilecek.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalardan ilkini tamamladı.Hazırlanan 62 sayfalık iddianame, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede firari (yakalamalı) olarak ise Turgut Atıcı, Mustafa Turan, Yusuf Çalışkan, Abdullah Özkaldı ve Mehmet Baytok bulunuyor.

AA