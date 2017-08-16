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FETÖ hediyesi Bolu'yu karıştırdı

Bolu Belediye Başkanı AKP’li Alaaddin Yılmaz gazeteciler Süha Alparslan ve İmdat Aslan hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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FETÖ hediyesi Bolu'yu karıştırdı

İmdat Aslan ve Süha Alparslan konu hakkında şu açıklamalarda bulundu. Suç duyurusuna karşılık Abant TV’de yayınlanan “Abant Objektif” programında konuşan İmdat Aslan AKP’li Başkan Alaaddin Yılmaz hakkında önemli belgeler açıkladı.

İmdat Aslan “Bütün belgeleri sorumlu basın mensubu şuuru ve yayıncılık ilkesi gereği ekrandan kamuoyu ile paylaşmalarına rağmen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın avukatı aracılığı ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu” söyledi.

İmdat Aslan, AKP’li Başkan Alaaddin Yılmaz’ın odasında Fethullah Gülen’in armağanı olduğu belirtilen bir “lale” tablosu olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ

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