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FETÖ ile 'barış' görüşmesi iddiası!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Katar'da FETÖ'yle barış görüşmeleri yaptığını ileri sürdü.

09 Şubat 2017 Perşembe 17:25
FETÖ ile 'barış' görüşmesi iddiası!

Takan'ın dünkü yazısında öne sürdüğü iddiası şöyle:

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Körfez ülkelerine sıkça gidip geldiği de Ankara'da bilinir ve çok konuşulur. Yıllardır böyledir!..

Fakat, AKP kulislerinde Fidan'ın son zamanlarda Katar'a yaptığı ziyaretler -bana göre de- spekülatif iddialara yol açıyor.

Az sonra dile getireceğim iddiayı, AKP'de çok önemli isimlerden duymasam kaleme almayı hiç düşünmem. Fakat iddia çok ciddi, dile getirenler de çok emin!

Havuz medyasından talimatlandırılan ve iliştirilmiş gazetecilerden biri de değilsen bu ciddi haberi atlayamazsın! İddia şöyle:

‘Hakan Fidan, Katar ziyaretlerinde Fethullah Gülen cemaatinden bazı isimlerle bir araya geliyor, barış görüşmeleri yapılıyor.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülAhmet TakanFetöMİTHakan Fidan
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Denise 2017-02-10 09:39:15

Allah hepsini temizlesin

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