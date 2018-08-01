FETÖ imamı Çiçek'in Pensilvanya'da bulunduğu belgelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve incelemeler sonucu örgütün sivil imamlarından Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonundaki GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da aktive edildiği, iPhone A1688 model cep telefonunun bu anda kaydettiği lokasyonun ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de barındığı Pensilvanya'daki çiftlik evi olduğu belirlendi.

Çiçek'in, darbe girişimi sırasında Viber uygulaması üzerinden mesajlaştığı ve telefona "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı kişinin de Hakan Serbest olduğu tespit edildi.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü ve çevresinde yapılan olay yeri incelemeleri sırasında bulunan iPhone A1688 model cep telefonunun ve Verizon marka SIM kartın FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'e, iPhone A1522 model cep telefonu ve Turkcell SIM kartın ise diğer sivil imam Kemal Batmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.

Bölgede bulunan ve sadece internet amacıyla kullanıldığı anlaşılan Samsung marka cep telefonunun sahibi ise henüz belirlenmemişti.

Yine, Çiçek'in ABD'de bulunduğu belirlenen 25 Haziran 2016'da telefona kaydedilen "40.583818,-73.948949" koordinatının ise ABD'de örgüt mensuplarının buluşma yeri olan Masal Cafe Lounge'u gösterdiği tespit edildi.

Çiçek'in, buranın kablosuz internet hattını kullandığı ifade edilen raporda, kafenin, ABD'de örgütün çatı yapılanmasında yer alan kişilerin "buluşma yeri" haline geldiği, açık kaynak araştırmalarında bu kafe ve sahibi hakkında ABD adli makamlarınca adli işlem gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

AA