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FETÖ MATRIX'le fişleme yapmış

FETÖ'nün askeri personelle ilgili fişleme amaçlı topladığı bilgilerin, MATRIX adlı özel programla çalıştırılan flaş belleklerle örgüt yöneticilerine aktarıldığı belirlendi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:29
FETÖ MATRIX'le fişleme yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri personele ilişkin fişleme amaçlı bilgileri "MATRIX" adı verilen özel programla çalıştırılan flaş bellekler aracılığıyla örgüt yöneticilerine aktardığı ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik açılan soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerle, askerlerle ilgili bilgilerin, örgütün üst düzey yöneticilerine nasıl aktarıldığı tespit edildi.

Buna göre, FETÖ, "Linux" tabanlı bilgisayara takılan flaş bellek üzerinden çalışan "MATRIX" adı verilen program geliştirdi. Örgüt yöneticileri, askeri yapılanma içerisindeki üyelerine, programın yüklü olduğu özel flaş bellekleri dağıttı. Örgüt üyelerinin flaş bellekleri bilgisayara taktığında programa, verilen özel şifrelerle giriş yaptığı tespit edildi.

Askeri yapılanma içerisindeki üyelerin, rütbeli askerlerle ilgili verdikleri bilgilerin tamamı bu taşınır belleklerde depolandı. Örgüt yöneticilerinin, askeri personelle ilgili bilgi aktarımı yapan üyelerle görüşmelerinde de bu bellekler kullanıldı.

Üyeler, yöneticilere askeri personelle ilgili bilgileri içeren özel bellekleri verdi, bu bellekler yerine de üyelere yeni bellek sağlandı. Böylece, görüşmelerin dikkat çekmeyecek kısa süre içerisinde tamamlanması sağlandı. Kopyalanamayan ve çoğaltılamayan flaş belleklerin sayısının o dönemde 20 olduğu belirlendi.

Öte yandan örgüt, taşınır belleklerin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla yönetici konumundakilere, klavye kısmında kırmızı bir tuş bulunan özel dizüstü bilgisayarlar dağıttı. Yöneticiler, flaş belleklerdeki incelemeleri bu bilgisayarlardan gerçekleştirdi.

Bağlantıya göre kategori

Örgüt, rütbeli askerleri "A, B, C, D" şeklinde kategorilere ayırdı. Bu kategoriler de "1, 2, 3, 4, 5" şeklinde sınıflandırıldı. A kategorisini, örgütle bağlantısı olan ve örgüt faaliyetleri içerisinde yer alanlar oluşturdu.

Bu kategorinin 1. sınıfında da örgütle en düşük seviyede bağı olanlar yer aldı. Kategorinin en üst düzeyini ifade eden 5. sınıftakiler ise örgütün talimatlarını koşulsuz yerine getirenlerden oluştu. Örgüte iyimser bakanlar ya da daha önceden örgüt içerisinde yer alıp sonradan ayrılanlar B kategorisine alındı.

Örgütle bağlantısını kesenler için oluşturulan özel ekipler, bu kişilerle görüşme yaptı. Bu kategorinin 5. seviyesindekilerle örgütün her faaliyeti anlatılmadı.

Özel hayatına dikkat edenler için C kategorisi oluşturuldu. Bu kategoride, iş hayatını olağan şekilde sürdüren, herhangi bir yapıyla bağlantısı bulunmayanlar yer aldı. FETÖ, örgütün karşısında olanları ise D kategorisinde topladı. Bu kategoridekiler, örgüt tarafından hedef gösterildi.

Örgüt, bu kişilerin terfi etmesini ve görevinde yükselmesini istemedi. İfadelere göre, örgüt askeri personele yönelik fişleme faaliyetlerini bu kategoriler çerçevesinde yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöAskeri PersonelIhbarörgüt
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