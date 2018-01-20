FETÖ'nün hileleri bitmiyor

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, örgütün mülakatlarda yaptığı hilelere değinerek, "Kırmızı kalem kaldırıldığı zaman öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulurdu." dedi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen eski Emniyet Amiri E.Ü. hakkında dava açıldı.

Davanın Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamesinde, örgütün, mülki idare, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve yargı gibi stratejik kurumlar için öğrencileri özel şartlarda seçip bu kurumlara yerleştirmek için hazırlanması yer aldı. Örgütün bu öğrencilerin deşifre olmaması için "hücre tipi" yapılanma modeli uyguladığı aktarılan iddianamede, örgütün askeri okulların yarı sıra Polis Akademisi ve Polis Kolejine girecek öğrencileri kendi dershanelerinde yetiştirdiğine ancak bu öğrencilerin dershaneye gerçek isimleriyle kayıt yaptırmadığına işaret edildi.

Özel olarak hazırlanan bu öğrencilere sınav sorularının sınavlardan önce verildiği, bu uygulamaya da örgüt jargonunda "Fetih okutmak" dendiği bildirilen iddianamede, örgütte "Fetih okutma"nın sınavlarda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi olduğu kaydedildi.

AA