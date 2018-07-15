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FETÖ'nün hücrelerine gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi

15 Temmuz 2018 Pazar 17:01
FETÖ'nün hücrelerine gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız" diyerek, net bir mesaj verdi. 
Erdoğan özetle şunları söyledi: 

•  15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanlar ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getiriyor.
• Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım.
• Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzep edilmesine, gazilerimizin incitilmesine izin vermeyiz. Bunu yapanlar karşılarında önce bizi bulur.
• 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız.
• Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız.
• Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz.

Mücadeleye devam

• FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok.
• FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir.
• Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır.
• Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı.
• Dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk, terör örgütlerinin potansiyel hedefidir.
• Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık. HABER MERKEZİ

Şehitler için hatim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Erdoğan merasimde Kuran-ı Kerim de okudu. 

Anahtar Kelimeler:
FetöErdoğan
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