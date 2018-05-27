Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103200
ALTIN
196.858
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2618
EURO
5.4926

FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu yakalandı

Aralarında öğretim görevlileri ve örgütün sözde Ağrı il imam yardımcısının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

27 Mayıs 2018 Pazar 17:11
FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında öğretim görevlileri ve örgütün Ağrı il imam yardımcısının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Ağrı Emniyet Müdürlüğünce aranan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. F.Y. ve öğretim görevlisi Ş.D, örgütün Ağrı il imam yardımcısı ve aynı zamanda Trabzon'da yeni yapılanmada üst düzey görev alan ByLock kullanıcısı Ş.A, F.A, Kars Emniyet Müdürlüğünce aranan ByLock kullanıcısı O.Ç, Bartın'da düzenlenen gaybubet operasyonunun firarisi olarak aranan ByLock kullanıcısı N.İ, Artvin Emniyet Müdürlüğünce aranan ve üzerinde 3 sahte kimlik ele geçirilen S.Ö. gözaltına alındı.

Öte yandan, KTÜ'de araştırma görevlisi iken kamu görevinden ihraç edilen S.Ö ile örgütün üniversite öğrenci evlerinden sorumlu sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olarak faaliyet yürüten E.Y. de gözaltına alındı. KTÜ araştırma görevlisi G.D. ile ücretli öğretmen olarak görev yapan ve tutuklu örgüt mensupları ile bağlantılı olan S.G. gözaltına alındı. G.D. ve S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazanda sınav büyük dert
Ramazanda sınav büyük dert
İstanbullu konut kirasına servet ödedi
İstanbullu konut kirasına servet ödedi
73 il için 7 bin bekçi alınacak
73 il için 7 bin bekçi alınacak
Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu
Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu
Fransa'da Macron zorda
Fransa'da Macron zorda
Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor
Elektrikte jeotermalin katkısı artıyor
AB ülkelerinin büyükelçileri Edirne'de
AB ülkelerinin büyükelçileri Edirne'de
Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu
Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı
Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim