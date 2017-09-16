FETÖ'nün suçları kitap oldu

Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iadesine yönelik girişimler sürerken, Türkiye’nin örgütün uluslararası faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirdiği hukuk firması Amsterdam & Partners'in sahibi Robert Amsterdam’ın, "Aldatma imparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabı ABD'de yayınlandı.

Gülen hareketi hakkında hukuk firması tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın bulgularını ayrıntılarıyla anlatan 650 sayfalık kitap, örgütün Amerika’nın 29 eyaletinde ve 189 okulundaki faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Kitap örgütün Amerika'daki sözleşmeli okul sistemini inceliyor ve vergi mükelleflerini suistimal ettiği sonucuna varıyor. Kitap, kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgileri içeriyor.

Örgütün sahip olduğu okullardan, bugüne dek milyonlarca dolar gelir elde edildiği bilgisine yer verilen kitap, Amerikan okullarında okuyan çocukları koruyan yasanın uygulanması için uyarı niteliği taşıyor. Kitapta okulların denetimden uzak olduğu da vurgulanıyor.

Kitapta okul yönetimi ve özel sektör şirketleriyle yakın ilişki içinde olan binlerce şahsi şirket kuran bu örgütün, H-1B vize programını suistimal ederek, Amerikan vergi mükelleflerini milyonlarca dolar zarara uğrattığı ve örgüt üyelerinin Amerika'da faaliyet göstermelerini sağladığı bilgisine de yer veriliyor.

Örgütün kamu fonundan gelen paraları etkili bir şekilde kendine yönelttiği de kitapta yer alan bir diğer nokta. Hukuk firmasına göre amaç kanunlara aykırı eylemleri ortaya çıkararak, ilgili makamlara bildirmek. Serinin ilk kitabında 2017 yılında 11 yeni okul açıldığı bilgisine yer verilirken bir okulun da kapatıldığı belirtiliyor. 189 okuldan 5’ininse özel okul statüsünde olduğu kaydediliyor.

Yolsuzluklar ortaya çıkıyor

Kitapta yer alan bir bilgi de örgüt mensuplarına ödenen maaşlar. Örneğin bekar bir öğretmen resmi kayıtlara göre 2 bin 500 dolar maaş alıyor. Ancak bu rakamın yüzde 40’ı örgüte iade ediliyor ve öğretmenin cebine yalnızca 1550 dolar giriyor.

Bu bilgiler eyalet eyalet ayrıştırılarak veriliyor, böylece her eyaletteki okul ve öğrenci sayısıyla bu okullarla bağlantılı firma ve sivil toplum kuruluşları tek tek veriliyor. Vergi ve faturalardaki yolsuzluklar da isim isim ortaya konuyor. Avukat Robert Amsterdam Fethullah Gülen hareketinin siyasi bir hareket değil, bir suç örgütü olduğunu söylüyor. Kitapta örgütün farklı eyaletlerdeki faaliyetleri ayrıntılı olarak paylaşılıyor.

Kitap hukuk firması tarafından 18 Eylül’den itibaren Amerika’daki bütün eyaletlere dağıtılacak ve birebir tanıtımı yapılarak Amerikalılar örgütün faaliyetlerine karşı uyarılacak. Temmuz ayında ön tanıtımı İstanbul’da yapılan kitabın önümüzdeki aylarda Türkçe yayınlanması için de çalışmalar sürüyor.