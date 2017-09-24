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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartılan, aralarında eski ve muvazzafların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu, 43 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

24 Eylül 2017 Pazar 17:12
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FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf, emekli ve askerliğini asteğmen olarak yapanların yer aldığı TSK mensubu 43 kişi hakkında, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı ve arama kararı alındı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'daki 26 ilçe ve Ankara'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. AA

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FetöHaberleşmeTSKYakalanmaOperasyon
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