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FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte yeni yapılanma içerisine girdiği belirlendi. Örgütün özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığı anlaşıldı.

13 Ekim 2017 Cuma 17:26
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FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yeni yapılanma içerisine giren örgütün farklı bir haberleşme programı kullandığı tespit edildi. İlde yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, il yapılanmasına yönelik alınan şüpheli itirafları ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, yeni bir yapılanma içerisine girdiği belirlendi.

Örgütün darbe girişimi sonrası çok sayıda elemanını kaybettiği ve küçülmeye gittiği, ilde küçük bölge teşkilatları kurulduğu bilgisine ulaşılırken, 7 Ekim'de yapılan operasyonda ele geçirilen dijital metaryallerin incelenmesi sonucunda yeni bir haberleşme programı da ortaya çıkarıldı.

Üniversite öğrencileri hedef alındı

Örgütün yeni sivil yapılanmasında özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığı ve yeni açtığı evleri kullandığı anlaşıldı.

Ayrıca, FETÖ'nün terör örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan aranan firari şahısların saklandığı ve örgüt faaliyetlerini yürüttüğü "gaybubet evleri" oluşturduğu tespit edildi. Örgütün Konya il merkezindeki yeni sivil yapılanmasına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda 4 gaybubet evi deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticileri başta olmak üzere, sosyal medyada kara propaganda yapması için gerekli teknik programları ve sahte sosyal medya hesaplarını oluşturan kişilerin de aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, sözkonusu evlerde sahte kimlik, dijital malzemeler ile örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 19 bin 190 lira ile bin 750 dolar ele geçirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
FetöHaberleşme Programı
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