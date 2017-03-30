Fişleme iddiaları özellikle basın yoluyla DİTİB mensuplarının yanı sıra UETD üyeleri ve Türk iş adamlarına yöneltiliyor. FETÖ'cülerin iddiaları Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya'da yoğunlaşıyor. Danimarka iddiaları ciddiye almazken, İsveç'te UETD yöneticisine kurulan telefon komplosu medyaya servis edildi. Almanya ve Hollanda'da din görevlileri hedef gösterildi. AA
FETÖ'nün yeni oyunu: "Fişleniyoruz" şikayeti
Terör örgütü FETÖ üyeleri son dönemde Türkiye'yi karalamak ve Avrupa ile Türkiye arasında gerginliği tırmandırmak için fişlendikleri şikayetinde bulunuyor
30 Mart 2017 Perşembe 16:26
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