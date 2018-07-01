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FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, temmuzda 15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 davaya bakılacak

01 Temmuz 2018 Pazar 13:30
FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, temmuzda 15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 davaya bakılacak. Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalarda yargılamalar sürüyor.

Bu kapsamda, temmuz ayında 15 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 43 dava görülecek. Davalarda 3 bin 886 sanık yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 16, FETÖ/PDY'ye yönelik 14 ilde 27 dava bulunuyor. Darbe girişimine ilişkin davalarda 2 bin 423, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 463 sanık hakim karşısına çıkacak. Bu kapsamda, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. Temmuz ayı içinde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı dava, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 sanığın yargılandığı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanığın yargılandığı dava ile Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlerle ilgili 307 sanığın yargılandığı davalar Ankara, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 kişinin yargılandığı dava, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava, darbe girişiminde Atatürk Havalimanının işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı davalar da İstanbul'daki mahkemelerde görülecek. AA

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Fetö
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