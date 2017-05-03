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FETÖ şüphelisi bacağından vurularak yakalandı

Başkent'te, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca, bacağından vurularak yakalandı.

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FETÖ şüphelisi bacağından vurularak yakalandı
Başkent'te, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Olay Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, Turan Güneş Bulvarı’ndaki noterde işlem yaptırdığı sırada, noter görevlisi, Aygün’ün aranması olduğunu fark etti. Bunun üzerine görevli, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Aygün, yaklaşık 10 el ateş açılarak bacağından vuruldu. Olay mahalline gelen 112 sağlık ekipleri, bacağından vurulan Aygün'e ilk müdahaleyi yaptı. FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen Aygün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İHA
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