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'FETÖ'yle ilgili yeni bir delil elde edildi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri

20 Temmuz 2018 Cuma 16:42
'FETÖ'yle ilgili yeni bir delil elde edildi'

O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz" dedi. Gül, Nizip Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Türk heyetinin geçen ay Amerika'ya gittiğini, yine geçen hafta da Ankara'ya Amerika'dan heyet geldiğini aktaran Gül, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya geldiler. Hem iadeler hem tutuklu vatandaşların durumuyla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili karşılıklı görüşüldü. Temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi.

Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.

Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika'da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda iş birliğini sürdürüyoruz."
AA

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