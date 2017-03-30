FETÖ’cülerin elebaşları ABD’de

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'le ilgili yapılan açıklamaya ilişkin, "Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ'cü varsa, Türkiye'de elebaşı olarak bildiğimiz kişi varsa hepsi ABD'de, hepsinin vizesi var. ABD bu vizeleri iptal etmeli. Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamanın samimi bir işbirliğinin somut göstergesi olarak kabul edilebilmesi için bu vizelerin de iptal edilmesi lazım" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Öksüz'le ilgili yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını belirten Bozdağ, büyükelçilik tarafından Öksüz'ün arandığının kabul edildiğini hatırlattı.

Yüzlerce FETÖ mensubu ABD’de

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti: "Eğer Türk polisiyle, Türkiye devletiyle darbe teşebbüsüne karşı, ABD yetkili makamları ve ABD samimi bir işbirliği içerisinde olmak istiyorsa, şu anda yüzlerce FETÖ terör örgütü mensubu ABD'de. Onların vizelerini, oturma izinlerini niye iptal etmediler? Şu anda terör örgütü kurucusu ve yöneticisi, terörist Gülen ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet ediyor. Hiçbir kısıtlamaya, engellemeye tabi tutulmadan orada terör faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı bütün yetkililer ve Türkiye devleti, Türk milleti ABD'den bu konuda hassasiyet ve samimi işbirliği beklerken, hassasiyetin 'H'si yok. Samimi bir işbirliği ise hiç yok." Samimi işbirliğinin inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ mensuplarının vizelerinin iptal edilmesi ve FETÖ elebaşı Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını isteyen Bozdağ, söz konusu telefonla aramanın pek çok soruyu beraberinde getirdiğini ve çoğalan soruların cevabını da böyle bir izahın yerine getiremeyeceğini bildirdi. Bozdağ, FETÖ mensubu olduğu ABD'ye iletilen ve vizesi iptal edilenin bulunmadığına işaret etti. FETÖ elebaşı Gülen'in hiçbir engele takılmadan faaliyetlerini yürüttüğüne değinen Bozdağ, kaçan FETÖ mensuplarının da ABD'ye gittiğini söyledi.BD'nin Ankara Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından vizesinin iptal edildiğini bildirmek üzere arandığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

ABD’den çifte standart

Adalet Bakanı Bozdağ, "Rıza Sarraf dosyası üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüyen bir soruşturmada Halk Bankasının Genel Müdür Yardımcısını orada hemen tutukluyorlar. Peki bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ'cüleri niye tutuklamıyorsun? Türkiye'nin haklı talebini niye yerine getirmiyorsun? Bunların vizelerini, ikametlerini niye iptal etmiyorsun?" ifadesini kullandı.