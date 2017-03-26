FETÖ’nün medya ayağı hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından, terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianamede, örgütün medyayı algı operasyonları için nasıl kullandığı anlatılarak, örgütün bizatihi yetiştirdiği ve medya içerisine yerleştirdiği şahısların örgüt lehine nasıl propaganda yaptıkları ve eylemleri tek tek sıralanıyor.

İddianamede, terör örgütünün sosyal medyadaki hesaplarından ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa, kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında, açık kaynak taramaları, TMSF kayıtları, MASAK raporu, ByLock sorgulamaları, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, arama tutanakları, dernek ve vakıf kayıtları ile HTS dökümlerinin delil olarak yer aldığı iddianamede, sanıklardan yazar Ufuk Şanlı ile televizyoncu Oğuz Usluer'in örgütün şifreli haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı olduğu belirtildi.

Medya yapılanması soruşturması sürüyor

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Şubat'ta kabul edilen iddianamede, 28 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanıklar bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında hakim karşısına çıkacak. Duruşmalar 28, 29, 30 ve 31 Mart'ta sürecek.

Öte yandan, bu açılan davanın dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Söz konusu bu soruşturmalar kapsamında, “fuatavni” hesabını Said Sefa'dan sonra kullanan şüpheli ile örgütün mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapılarak ikinci bir iddianamenin yazımına geçileceği öğrenildi. AA