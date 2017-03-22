Fetullah Gülen'e tutuklama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri de dahil 221 şüphelinin yargılandığı çatı davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklardan terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen hakkında "yokluğunda tutuklama kararı" verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili iddianame üzerinde çalışmasını tamamlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmaya hazırlık tutanağı düzenledi.

Üzerlerine atılı suçun vasfı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağını değerlendirerek tutuklu 175 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, iddianamenin bir örneğinin sanıklara gönderilip, müdafisi olmayan sanıklara yasa gereği baro tarafından avukat tayin edileceğinin bildirilmesini istedi.

Duruşmanın Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmaların hafta sonları hariç 22 Mayıs - 16 Haziran 2017 tarihlerinde saat 10.00'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

AA