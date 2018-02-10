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Feyzioğlu'ndan TBB ve Afrin açıklmaaı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı çerçevesinde Afrin'de teröristlere karşı başarılı olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:34
Feyzioğlu'ndan TBB ve Afrin açıklmaaı

Feyzioğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen 13. Karadeniz Baroları Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Afrin'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Afrin'de şehit olanları rahmetle andıklarını belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı çerçevesinde Afrin'de teröristlere karşı başarılı olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki, devletimiz, devlet aklıyla binlerce yıllık milletimizin birikiminden süzülüp gelmiş o eşsiz akılla davranabilsin. Ordumuz Afrin'de seferdedir. Yabancı basını izleyenler her gün Türkiye'nin emperyallerin kara propaganda araçları yoluyla sivilleri katletmekle suçlandığını görebilirler. Dünyayı, 'Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanmaktadır, sivilleri de Türk askeri canından aziz bilmektedir' diye savunan TBB'dir ve barolardır" diye konuştu.

TBB Yönetim Kurulu'nun 9 Şubat 2018 tarihli kararını açıklayan Feyzioğlu, TBB'nin her koşulda ve her tehdide karşı, dönemsel olarak değil, ilkesel olarak en milli duruşu sergilediğini belirtti.

Feyzioğlu, TBB ve baroların sadece meslek örgütü olmadığını vurgulayarak, "İddia, yargılama ve savunma üçlüsünden oluşan yargının kurucu unsurudur. Bu kurucu unsurluk görevinin dayanağı, Anayasa'daki hukuk devletidir. Savunma mesleği, hukuk devletinin ve her vatandaşımızın insan haklarının güvencesidir" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBBMetin FeyzioğluAfrin
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