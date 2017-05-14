Fibromiyaljide bu yiyecekler ağrıyı artırıyor

COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL

Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın kas ağrıları ve vücudun birçok bölgesinde aşırı hassasiyetle seyreden kronik bir ağrı sendromu... Yaygın ağrı, sabah yorgun uyanma, konsantrasyon problemleri, kendini kötü hissetme, çaresizlik gibi duygularla fibromiyalji, yaşamı birçok romatizmal hastalıktan daha fazla etkiliyor. Fibromiyalji sendromunun tanı kriterleri 2016 yılı sonunda yenilendi. Buna göre fibromiyaljide beslenme şekli önemli... Bazı gıdalarda yer alan aminoasitler ağrının beyine daha fazla iletilmesine ve daha yüksek şiddette ağrı duyulmasına neden olabiliyor. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Deniz Evcik, hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen fibromiyaljinin romatizmal hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılan ikinci hastalık olduğuna dikkat çekerek, toplumda FMS görülme sıklığının kadınlarda erkeklere göre üç kat daha fazla olduğunu söyledi. Evcik, tanının ancak konusunda uzman bir hekimin hastanın yakınmalarını değerlendirerek koyabileceğine işaret ederek, "Özel tanı testi yoktur. Yakınmaların en az üç aydır devam etmesi, hastanın ağrı hissettiği bölgelerin sayısı ve semptomların şiddetinin ölçüldüğü anket değerlendirilmektedir" dedi.

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