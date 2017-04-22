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Fıkra gibi olay

Esenyurt’ta elektrik kablolarına asılı onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre apartmanlardan çalınan ayakkabılar buraya atılıyor. İhtiyaç duyan da gelip alıyor

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Fıkra gibi olay
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir sokakta bulunan elektrik tellerine asılı çeşit çeşit onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Kablolarda terlikten bota, spor ayakkabısından kadın ayakkabılarına kadar onlarca çeşit ayakkabı bulunuyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre mahallenin gençleri ve çocukları apartmanlara girerek ayakkabıları çalıyor. Çaldıkları ayakkabıları da sokakta bulunan elektrik tellerinin üzerine atıyorlar. Daha sonra ayakkabıya ihtiyacı olan kişiler de beğendikleri ayakkabıyı alarak kullanıyor.
Mahalle sakinlerinden Muratcan M. isimli vatandaş, “Ayakkabıları çalıp telle atıyorlar. İhtiyaç duyunca da oradan alıp kullanıyor. Sevgililer gününde bile alıyorlar. Elektrik akımına kapılmamak için tellerden ayakkabılar boruyla alınıyor” diye konuştu.
Bir başka mahalle sakini ise, “İlk başta 2-3 tane vardı sonra belediye geldi topladı. Arkadaşlar hırs yaptı galiba 2 gün sonra her tarafı ayakkabı ille doldurdular” şeklinde konuştu. İHA

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