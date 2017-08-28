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Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Abbas merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Abbas, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Bu arada Erdoğan, 28 Ağustos itibariyle cumhurbaşkanlığı görevinde 4. yılına başladı.

AA

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