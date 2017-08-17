Filistinliler kendi vatanlarında mülteci!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) kayıtlarına göre yaklaşık 5.9 milyon Filistinli mülteci statüsünde yaşıyor. Üstelik bu Filistinlilerin yarıya yakını kendi ülkelerinde mülteci konumunda.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yayınladığı açıklamada, “UNRWA kayıtlarına göre yaklaşık 5.9 milyon Filistinli, mülteci statüsünde bulunuyor. Filistinli mültecilerin yüzde 24.5’i Gazze, yüzde 17’si Batı Şeria, yüzde 39.1’i Ürdün, yüzde 10.6’sı Suriye ve yüzde 8.8’i de Lübnan’da yaşıyor” denildi.

1 milyon Filistinli zorla göç ettirildi

Filistin topraklarında ikamet eden Filistinlilerin yüzde 66’sının 1948’de “Siyonist çetelerin” kentleri ve beldeleri işgali sırasında tehcir edildiği kaydedilen açıklamada, 1950’deki BM raporlarına göre bu dönemde 957 bin Filistinlinin zorunlu göçe maruz bırakıldığı vurgulandı. Hâlihazırda Filistin’de yaşayan nüfusun yüzde 41.5’inin mülteci olduğuna işaret edilen açıklamada, Batı Şeria halkının yüzde 26.2’sinin, Gazze Şeridi’nin ise yüzde 65.3’ünün mültecilerden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin’deki işsizlik oranının mülteciler arasında daha yüksek seyrettiği kaydedildi. Filistin’de mülteci olmayanların yüzde 22.3’ü işsizken bu oranın mülteciler arasında ise yüzde 33.3’e ulaştığı aktarıldı.

İsrail, Kudüs’ü Yahudileştiriyor

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bu yana yaklaşık 15 bin Filistinliyi Kudüs’ten zorla çıkarttı. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch/HRW) hazırladığı rapora göre İsrail, Kudüs’ün doğu kısmını işgal ettiği 1967 Altı Gün Savaşı’ndan 2016’nın sonuna kadar 14 bin 595 Kudüslü Filistinliyi kentten zorla çıkardı.

HRW raporunda bunun “savaş suçu” olabileceği konusunda uyarmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs’ü birbirinden ayıran yolun hemen kenarında, Mescid-i Aksa’ya yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail’in Yahudileştirme politikasına son dönemde maruz kalan en önemli bölge sayılıyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi’nin doğu ve batı kısmında yaşayan yaklaşık 500 nüfuslu 73 Filistinli ailenin tamamı tahliye edilme tehlikesi altında. İsrail, gaiplik yasası ve toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri bir bir evlerinden çıkmaya zorluyor.