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Film yapımcılarını cezbedecek adım

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin, doğal film platosu özelliğine sahip Türkiye’de çekilmesini teşvik etmek amacıyla ‘Filming in Turkey (Türkiye’de film çekimi)’ adıyla bir sinema portalı oluşturuyor

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:29
Film yapımcılarını cezbedecek adım

İstanbul Ticaret Odası (İTO), dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin, doğal film platosu özelliğine sahip Türkiye’de çekilmesini teşvik etmek amacıyla ‘Filming in Turkey (Türkiye’de film çekimi)’ adıyla bir sinema portalı oluşturuyor. Türkiye’de bir ilk olacak olan portal, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Portal, Bakanlığın hazırladığı yeni Sinema Kanun Taslağı’nda yer alan ve yabancı film yapımcılarına sağlanacak yüzde 30’luk teşvik mekanizmasını da destekleyecek.

Uluslararası film yapımcıları portalda çekim mekanlarından teknolojik altyapıya, yapım şirketlerinden cast ajanslarına, teşvik uygulamalarından çekim izinlerine kadar Türk sinema endüstrisine ilişkin tüm bilgilere kolaylıkla erişebilecek. Proje kapsamında öncelikle 17 ilimizde yer alan ve film yapımcılarını cezbedecek 150’den fazla mekanın video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek. Ardından bu görüntüler, yabancı film yapımcılarının yararlanması amacıyla portala yüklenecek. Küresel film yapımcılarına ilk etapta tanıtılacak 150 mekan arasında, Kaçkar Dağları’nın benzersiz yaylalarından, Hasankeyf ve Tuz Gölü’ne kadar farklı çekim mekanları olacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Filming in Turkey’ portalı ile Türkiye’nin film çekimine uygun doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Avdagiç, “Yabancı film yapımcısı, hazırladığımız portalda mekanını seçecek. Türkiye sinemada asıl rolü ‘web’de kapacak” dedi. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 09.06.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Film
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