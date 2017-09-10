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'Fındığı emanete bırakmayın'

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, emanet sisteminin fındık fiyatlarını olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Bu durum, serbest piyasada fiyatın yükselmesini engelliyor" dedi

10 Eylül 2017 Pazar 19:38
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'Fındığı emanete bırakmayın'

Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul'da ikamet eden çok sayıda fındık üreticisi, fiyatın yükselmesini umut ederek ürününü satmak yerine tüccarlara emanete bırakıyor. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, emanet sisteminin fındık fiyatlarını olumsuz etkileyen etmenlerden biri olduğunu, serbest piyasada fiyatın yükselmesini engellediğini söyledi. Bayraktar, çiftçinin emeğinin karşılığını alması için ürününü kesinlikle emanete vermemesi gerektiğini belirtti.


Emanet sisteminin fındık fiyatlarını olumsuz etkileyen etmenlerden biri olduğunu savunan Bayraktar, "Serbest piyasada fiyatın yükselmesini engelliyor. Çiftçi fındığını emanete bırakıyor, sonra da fiyatın yükselmesini bekliyor. Üreticimiz bir nevi kendi ayağına sıkıyor" diye konuştu.

FİSKOBİRLİK depoları ücretsiz

Bayraktar, fındığını illaki emanete bırakmak isteyen çiftçilerin FİSKOBİRLİK'i tercih etmelerini istediklerini kaydederek, depolarını, ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına tahsis ettiklerini, getirilecek tüm fındığı almaya hazır olduklarını ifade etti. Birlik olarak fındık alımlarını devam ettirdiklerini dile getiren Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak sezona bekledikleri gibi bir giriş yaptıklarını, çiftçinin birliğe olan talebinin, gelecek için kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Bayraktar, piyasa şartlarının ortalama 25 kuruş üzerinde fiyattan ürün alımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. AA

Anahtar Kelimeler:
Fındığı Emanete Bırakmayın
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