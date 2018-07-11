Fındığın yüzde 40'ı döküldü

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Batı Karadeniz'de ramazan ayının başında bahçelerde görülen fındığın şu anda yüzde 40'lık kısmının çeşitli nedenlerle döküldüğünü söyledi.

Başaran, yaptığı açıklamada, fındıkta bazı olumsuzluklar nedeniyle bir rekolte düşüklüğü meydana geldiğini belirtti. Hastalıklar nedeniyle fındıkta önemli ölçüde kayıp olduğunu vurgulan Başaran, "Fındığın en büyük problemlerinden biri de külleme dediğimiz mantar hastalığıdır. Üreticilerimizin büyük bir kısmının ilaç maliyetinin yüksek olması, mücadelenin zor olması ve arazilerin küçüklüğü nedeniyle bu hastalıklarla mücadele edemedi. Hastalık fındıkta azalmalara sebep oldu." dedi.

Fındıkta ciddi dökülme olduğunu anlatan Başaran, şunları kaydetti: "Ramazan ayının başında görülen fındık, şu an için kayboldu. Bizim o zaman gördüğümüz fındığın yüzde 40'lık kısmı şu anda yok ve fındık hızlı bir şekilde dökülüyor. Bunun başlıca sebebi külleme ve bir diğer sebebi ise iklim şartlarıdır. Ayrıca fındığın döküm yapacağı dönemde sisli ve soğuk hava döllenmeyi azalttı. Bu nedenlerle bu yıl rekoltenin tahminin çok altında altında olacağını düşünüyorum." AA

